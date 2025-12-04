На открытие филиала ДДТ им Чкалова в Нижнем Новгороде направили 147 млн рублей

Областной и городской бюджет направили 147 млн руб. на открытие нового филиала Дворца детского творчества им. Чкалова (ДДТ) в Нижнем Новгороде. Об этом в администрации города сообщили по итогам поездки мэра Юрия Шалабаева в филиал ДДТ.

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Как писал «Ъ-Приволжье», филиал начал свою работу в конце ноября. Сейчас в нем занимаются 1,1 тыс. детей в возрасте от 5 до 18 лет из Нижегородского, Советского и Кстовского районов Нижнего Новгорода.

По словам Юрия Шалабаева, помещение на улице Композитора Касьянова, где сейчас располагается филиал, было заброшено 20 лет. С учетом густой населенности района и востребованности дополнительных образовательных услуг, было принято решение открыть в пустующем помещении филиал ДДТ. Это учреждение зарекомендовало себя как лидер в области дополнительного образования.

Из общего объема средств, направленных на открытие филиала, 25,5 млн руб. пошли на закупку оборудования для проведения занятий с детьми: робототехнических программ, программирования, инжиниринга. В филиале ДДТ установлены новые компьютеры для обработки данных, для работы по направлению дизайна, 3D-сканеры, принтеры. При этом в филиале ДДТ сохранили традиционные программы, которые пользуются популярностью. Среди них хореография, изобразительное искусство, фотография, шахматы, математика, изостудия и мультстудия, рассказал глава города.

По словам Юрия Шалабаева, школьникам доступны 40 образовательных направлений, дети смогут заниматься по разным программам одновременно. Ожидается, что всего в будущем в филиале будут заниматься около 2 тыс. воспитанников.

Андрей Репин