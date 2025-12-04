Последний матч «Зенита» в этом календарном году обслужит бригада Павла Кукуяна

Главным арбитром заключительного перед зимним перерывом матча чемпионата России по футболу петербургского «Зенита» против тольяттинского «Акрона» назначен 43-летний рефери Павел Кукуян из Сочи. Предстоящая игра с участием сине-бело-голубых станет для него уже 30-й в карьере.

Ассистировать судье на линии будут Константин Шаламберидзе из Москвы и Алексей Стипиди из Краснодара. Резервный судья — Рафаэль Шафеев (Волгоград). Главный по ВАР — Евгений Буланов (Саранск), его помощник — Сергей Карасев (Москва).

Ранее господин Кукуян обслуживал 29 матчей с участием ФК «Зенит», в которых петербуржцы одержали 17 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. Предыдущая встреча с арбитром состоялась 23 августа, когда сине-бело-голубые дома разгромили махачкалинское «Динамо» — 4:0.

Последний в этом календарном году «Зенита» с «Акроном» пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 6 декабря, и начнется в 19:30 мск.

Александра Тен