«Коммерсантъ» вошел в шорт-лист «Премии Рунета-2025»

«Коммерсантъ» прошел отбор среди 900 номинантов на «Премию Рунета-2025» в номинации «Журналистский проект в ИТ». Победители будут объявлены 14 декабря.

Отбор в этой номинации также прошли VK, «Российская газета», «Ведомости» и N + Production при поддержке АНО «ИРИ». На участие в конкурсе поступили заявки представителей IT-сообщества, бизнеса, госорганов и некоммерческих организаций из различных регионов. Премия будет вручена в 22 номинациях.

Больше всего заявок поступило в номинациях «Социальные проекты», «Образовательный проект в ИТ», «Креативные индустрии» и «Блогерский проект в ИТ». Оценивать проекты будет экспертный совет.

Церемония вручения пройдет в Доме Пашкова в Москве. «Премия Рунета» проводится с 2004 года. Номинантами становятся организации, которые «способствовали созданию доверенной цифровой среды и комфортных условий для жизни граждан страны». Организатором выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций.