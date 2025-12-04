Набор продуктов для «Оливье» за год подорожал на 2%

Минимальная стоимость базового набора продуктов для салата «Оливье» на четырех человек в крупных торговых сетях выросла на 2,1% за год — до 363 руб. (90,7 руб. на одну порцию). Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

В указанный набор продуктов входят картофель, маринованные огурцы, вареная колбаса, лук, яйца, морковь, майонез и консервированный горошек. В ассоциации отметили, что при подсчете минимальной стоимости продуктовой корзины учитывались цены на самые доступные продукты питания из расчета на четыре порции новогоднего салата.

Так, цены на картофель упали на 31% за год, на лук — на 22%, а морковь подешевела на 19%. Куриные яйца упали в цене на 14% за год, а майонез — на 13%. Однако выросли цены на консервированный горошек (+22%), вареную колбасу (+2%) и маринованные огурцы (+14%).

По данным Росстата, средняя цена салата на четырех человек с учетом всех каналов продаж составляет 618 руб. (154,5 руб. на одну порцию) — это на 41% выше, чем в сетевом ретейле. В Подмосковье одна порция новогоднего салата в этом году будет стоить 110,5 руб., сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. В 2024 году стоимость шести порций салата составляла 673,2 руб. (112,2 руб. на одного человека).