Екатеринбургский застройщик начал возводить первый ЖК в Челябинской области

Компания «Брусника» из Екатеринбурга приступила к реализации первого проекта в Челябинской области — возведению квартала на территории жилого комплекса «Эльтаун». Детали и подробности представил СМИ директор филиала «Брусники» в Челябинске Дмитрий Ступин 4 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Воробьева Фото: Ольга Воробьева

Общая площадь жилой застройки составит порядка 60 тыс. кв. м. Квартал будет состоять из 14 урбан-блоков и урбан-вилл высотой от шести до восьми этажей. Строительство ведется в два этапа: реализация второго начнется не ранее, чем через год.

Всего на продажу планируют выставить 464 квартиры, в том числе 101 студию (от 21,5 кв. м), 110 однокомнатных квартир (от 43 кв. м), 175 — двухкомнатных (от 62 кв. м), 73 — трехкомнатных (от 72 кв. м), и еще пять квартир с четырьмя комнатами. Помимо жилых помещений, в домах разместят коммерческую недвижимость. По словам территориального руководителя по продажам в Челябинске Данила Якупова, она будет уже заточена под определенные виды деятельности — кофейни, рестораны и иные заведения.

Формат урбан-вилл предусматривает небольшое количество квартир на этаже — от четырех до шести. Их площадь составит от 72,7 кв. м до 93,6 кв. м. Урбан-виллы отличаются от урбан-блоков в том числе увеличенными террасами и балконами. Проект жилого комплекса включает подземные парковки, кладовые и колясочные. Во дворах установят игровые площадки, посадят многолетники и иную растительность, а также организуют пруды.

Содержанием жилого фонда будет заниматься управляющая компания «Брусники».

Сдача первой очереди запланирована на 2028 год, а второй — на 2029-й. Средняя стоимость квадратного метра в жилом комплексе составит 140 тыс. руб. На вопрос о сумме инвестиций в проект «Брусника в Эльтауне» представители девелопера не ответили.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», строительство ЖК «Эльтаун» началось в 2019 году в пригороде Челябинска рядом с поселком Терема. Сейчас там возведены малоэтажные дома с магазинами, кафе, детским садом. Собственный квартал в «Эльтауне» также строит челябинская компания «Голос». Шесть из 14 зданий уже сданы в эксплуатацию.

Дочерняя компания «Брусники» — ООО «Гефест» в январе 2023 года приобрела право на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в центре Челябинске между улицами Пушкина и Свободы. По словам Дмитрия Ступина, в 2026 году планируется приступить к строительству жилой комплекса на месте старых домов. Максимальная площадь застройки составит 8,5 тыс. кв. м.

Компания «Брусника» присутствует в 14 регионах России. Всего с 2004 года застройщик сдал более 3,5 млн кв. м., в стадии возведения находится свыше 1,9 млн кв. м. У компании есть опыт реализации 20 проектов КРТ.

Ольга Воробьева