«Пушкинъ» нашел замену Долиной на новогодней вечеринке

Московское «Кафе Пушкинъ» сообщило, что специальным гостем на новогодней вечеринке в этом году станет певица Анжелика Варум. Изначально хедлайнером выбрали Ларису Долину, но позднее из соцсетей и с сайта ресторана убрали информацию об ее участии в празднике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В «Пушкине» уточнили, что помимо основного вокального номера гостей в новогоднюю ночь ждет стол с праздничными блюдами, струнный квартет, кавер-группа с новогодними песнями и цыгане. На вечеринку приедет и Дед Мороз, пообещали в ресторане.

Анонс новогодней вечеринки «Пушкинъ» делал еще в конце ноября. Тогда в программу была включена Лариса Долина. Через несколько дней после этой публикации суд признал сделку по продаже квартиры певицы недействительной. Госпоже Долиной вернули жилье, которое она продала под влиянием мошенников. Жалобы покупательницы Полины Лурье не удовлетворили.