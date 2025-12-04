Британия выписала рекордный штраф оператору порносайтов

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom оштрафовал AVS Group Ltd на 1 млн фунтов за отсутствие мер защиты детей от доступа к порнографическому контенту. Это крупнейший штраф, выписанный регулятором за нарушение положений закона о цифровой безопасности (Online Safety Act).

AVS Group зарегистрирована в Белизе. По данным Ofcom, компания управляет 18 сайтами для взрослых. Регулятор начал расследование в отношении компании в июле этого года и многократно пытался связаться с ее представителями, однако ни разу не получил ответа. За это компания дополнительно оштрафована на 50 тыс. фунтов.

Ofcom обязал компанию ввести проверку возраста пользователей на всех своих сайтах, а также предоставить регулятору полный список интернет-ресурсов, которые принадлежат AVS Group. Если компания не введет проверку возраста до 6 декабря, сумма штрафа будет ежедневно увеличиваться на 1 тыс. фунтов. За непредоставление списка сайтов — на 300 фунтов каждый день, начиная с 4 декабря.

Кирилл Сарханянц