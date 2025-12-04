Рекордные взыскания с правоохранителей и судей

19 августа 2025 года Красногорский городской суд Московской области изъял в пользу государства имущество экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на 13 млрд руб. Крупнейший изъятый объект —сельхозпредприятие «Дмитриевское» с 5 тыс. га пахотных земель.

1 декабря 2017 года Никулинский райсуд Москвы постановил изъять у семьи экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко в казну более 9 млрд руб. Он был приговорен к 16 годам заключения за взятки.

14 октября 2025 года Останкинский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда и председателю Совета судей России Виктору Момотову об обращении в доход государства имущества — сети отелей Marton (более 90 объектов недвижимости) стоимостью более 9 млрд руб.

8 ноября 2019 года Головинский суд Москвы обратил в доход государства 6,5 млрд руб., изъятые у экс-начальника Второго отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина. Он получил семь лет колонии строгого режима, в 2021-м вышел по УДО.

20 ноября 2025 года Генпрокуратура потребовала арестовать и обратить в доход РФ активы семьи экс-начальника УМВД России по Краснодару Александра Семенова на сумму более 3 млрд руб. В 2005–2025 годах он получил 505 млн руб. «в результате противоправной коммерческой деятельности», купив, в частности, 29 квартир в столице Кубани.

19 июня 2023 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства 1032 биткойна стоимостью около $24 млн (1,8 млрд руб.), найденные у начальника следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева. В октябре 2024-го его приговорили к 16 годам за крупнейшую в истории РФ взятку в 7,3 млрд руб.