Компания Хабибуллина «Русмед» вышла из числа резидентов «Титановой долины»

Министерство инвестиций и развития Свердловской области расторгло соглашение с ООО «Русмед» из-за невыполнения условий по запуску производства в особой экономической зоне «Титановая долина» в Сысерти. Арбитражный суд Свердловской области подтвердил решение и обязал компанию выплатить штраф в 5 млн руб. Решение было вынесено в конце ноября.

«Русмед» должна была запустить производство трехкомпонентных шприцев однократного применения и медицинских одноразовых масок, планировалось строительство завода площадью 5 тыс. кв. м и складских помещений. В проект должны были вложить около 426 млн руб., но резидентом были нарушены обязательства по вложению инвестиций, в том числе капитальных вложений в проект. Соглашение было заключено еще в 2017 году. «Согласно проведенных проверок объем капитальных вложений резидента на момент проверки составил 60 354,1 тыс. рублей»,— говорится в судебных документах.

Согласно сервису Kartoteka.ru, директором и бенефициаром «Русмед» является бизнесмен и экс-депутат Олег Хабибуллин. По итогам 2024 года убыток компании составил 11,1 млн руб.

Это не первый случай расторжения договоров с резидентами «Титановой долины». В апреле 2024 года статус резидента потерял «Верхнесалдинский металлургический завод», а ранее было расторгнуто соглашение с компанией «Ферростар».