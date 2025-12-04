В Курганской области мигрантам запретили работать в общепите и магазинах одежды

Правительство Курганской области расширило перечень сфер, где запрещено работать иностранцам на основании патентов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В список добавили три вида деятельности: розничная торговля одеждой в специализированных магазинах, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг собственного потребления.

С 2024 года в регионе действует запрет на работу иностранцев в шести сфера. Это производство детского питание и диетических продуктов, перевозка пассажиров в общественном транспорте и такси, образование, подбор персонала и трудоустройство, а также гостиничная деятельность.

Виталина Ярховска