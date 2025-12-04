В Калининградской области произошли сбои в работе интернета

В Калининградской области зафиксировали нестабильную работу интернет-соединения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Министерство сообщило, что сбои могут закрыть доступ к государственным интернет-ресурсам, включая медицинские информационные системы. По их данным, все необходимые службы работают в штатном режиме. Медицинскую помощь продолжают оказывать в полном объеме, передает «Новый Калининград».

В октябре в Калининградской области произошли массовые сбои мобильной связи в медицинских учреждениях. Доступ в интернет был ограничен в результате хакерской атаки на операторов региона.