«Черкизово» прокомментировало сообщения о туберкулезе на заводе в Москве

Черкизовский мясоперерабатывающий завод контактирует с Роспотребнадзором после появления информации о вспышке туберкулеза среди сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба группы «Черкизово». Telegram-канал Mash писал, что на мясокомбинате начались проверки после выявления инфекции у одного из работников.

По информации Mash, тесты на туберкулез у многих сотрудников оказались положительными, сейчас проводятся дополнительные обследования. В пресс-службе «Черкизово» отвергли информацию о вспышке туберкулеза, однако подтвердили случай заболевания у одного из работников в августе. Утверждается, что инфекция протекала у него в закрытой форме.

На предприятии провели санитарную обработку и обследовали персонал. «К настоящему времени ни у кого из работников диагноз туберкулеза не подтвердился»,— сказали ТАСС в компании. Завод работает в штатном режиме.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод работает с 1974 года. Компания производит колбасные изделия и мясные полуфабрикаты под брендами «Черкизово», «Петелинка» и «Пава-Пава».