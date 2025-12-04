Частный инвестор вложит 2,2 млрд рублей в строительство бизнес-парка в Омске

В создание бизнес-парка «Трамплин» в Омске общей площадью 17,5 тыс. кв. м частный инвестор вложит порядка 2,2 млрд руб. Проект нового комплекса сегодня был поддержан на заседании областного инвестиционного комитета, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Объект будет состоять из двух корпусов, его строительство запланировано на ул. Маршала Жукова. Отмечается, что в комплексе разместятся предприятия сферы инновационных производств, а также офисы ИT-компаний. Ежегодные поступления в бюджет после выхода объекта на проектную мощность ожидаются в объеме около 102 млн руб.

В январе 2024 года в Омске было зарегистрировано ООО «Бизнес-парк „Трамплин“», основной деятельностью которого указаны аренда и управление недвижимостью. Генеральным директором с 15 мая 2025 года является Сергей Маркер. Единственным учредителем выступает Святослав Капустин. Уставной капитал составляет 300 тыс. руб.

Лолита Белова