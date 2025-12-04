Оставлен в силе приговор экс-главе УЖКХ мэрии Оренбурга
Отклонена жалоба на приговор бывшему руководителю управления ЖКХ администрации Оренбурга Анатолию Байкарову. Решение принял Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В мае 2025 года бывший чиновник был осужден за халатность, от которой пострадали 20 местных жителей и погиб один ребенок (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Установлено, что с января 2022 по апрель 2023 года осужденный отвечал за отлов и содержание бездомных животных в Оренбурге.
Суд установил, что экс-чиновник не предоставил точные данные о численности безнадзорных собак. В итоге животных своевременно не отловили, и они атаковали местных жителей.
Суд приговорил бывшего руководителя к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также на два года ему запретили занимать должности в органах местного самоуправления. Кассационный суд поддержал позицию прокурора и оставил приговор без изменений.