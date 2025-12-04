В Нижегородской области составили портрет потенциального родителя

Потенциальным родителем в Нижегородской области может считаться человек в возрасте 21–35 лет, который состоит в официальном браке, работает и удовлетворен своим материальным положением. Такие данные получены по итогам исследования, которое провело областное АНО «Институт демографического развития».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного правительства, тестирование нижегородцев на готовность к воспитанию детей проходило с июля по ноябрь этого года. Число респондентов не приводится.

Среди опрошенных — 75% женщины и 25% мужчины. Из них 74% находятся в возрасте от 21 до 35 лет, 6% — младше 20 лет. У 65% участников опроса пока нет детей, у 22% есть один ребенок, у 6% — трое и более детей.

Большинство респондентов (67%) состоят в зарегистрированном браке, еще 20% живут в отношениях без официальной регистрации.

Свое материальное положение 57% оценивают как приемлемое. Им хватает средств на базовые нужды и небольшие приятные покупки.

Андрей Репин