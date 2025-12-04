МИД РФ не обладает сведениями о подозреваемом в диверсиях в Европе Михайлове

Министерство иностранных дел РФ не располагает сведениями о процессе вокруг подозреваемого в организации диверсий со взрывом посылок в Европе гражданина РФ Ярослава Михайлова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию The Washington Post, в которой со ссылкой на источники сообщается о попытках России добиться от Азербайджана выдачи бежавшего туда гражданина.

«Я сразу могу сказать, что такими сведениями я не располагаю,— сказала Мария Захарова в ответ на просьбу журналиста прокомментировать статью WP. — Министерство в целом не располагает сведениями, подтверждающими информацию, опубликованную в этой статье».

Журналистское расследование было опубликовано 18 ноября. В нем WP со ссылкой на сотрудников служб безопасности и следователей из пяти западных стран утверждает, что российские разведслужбы якобы пытались добиться от Азербайджана выдачи Ярослава Михайлова после того, как он въехал в страну по поддельному паспорту.

«В свою очередь, Польша, Великобритания, Украина и Литва лоббировали правительство в Баку, пытаясь не допустить его возвращения в Россию»,— пишет издание со ссылкой на официальных лиц. По данным WP, запрос на экстрадицию подала Польша. По словам официальных лиц, Азербайджан отклонял все требования в отношении подозреваемого.

Публикация подготовлена на основе интервью с более чем двумя десятками представителей западных служб безопасности и документах расследования, с которым ознакомилась WP, сообщается в материале. Газета также утверждает, что ранее Ярославу Михайлову предъявлялись уголовные обвинения в России за контрабанду.

Инциденты со взрывом посылок, в причастности к которым подозревают Ярослава Михайлова, произошли летом 2024 года. Тогда из-за посылок, доставленных на склады логистической компании DHL в Германии, Польше и Великобритании, возникли пожары. Германия обвинила в диверсии российские спецслужбы. Польша в рамках расследования объявила об аресте четырех человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл вбросами публикации с упоминанием причастности России к диверсиям.

Анастасия Домбицкая