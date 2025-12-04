В КБР осудили директора фирмы за взятку сотруднику ФСБ
Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарии приговорил к штрафу 2,3 млн руб. директора ООО СХП «Юхас» по делу о взятке сотруднику Федеральной службы безопасности. Об этом сообщат пресс-служба УФСБ по республике.
По данным ведомства, директор фирмы пытался подкупить сотрудников УФСБ России по КБР, предложив ему более 1,3 млн руб. за отказ от проверки его предприятия.
Фигуранта задержали во время передачи денег.