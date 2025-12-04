На КрасЖД продолжает снижаться погрузка

По итогам января-ноября 2025 года погрузка на Красноярской железной дороге (КрасЖД) составила 71,3 млн т. К аналогичному периоду прошлого года показатель снизился на 2,1%, сообщила пресс-служба филиала РЖД.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За 11 месяцев было погружено 51,9 млн т угля (плюс 1,4% год к году), 4,6 млн цветной руды и серного сырья (минус 3,3%), 1,6 млн т железной и марганцевой руды (плюс 1,6%). Погрузка зерна осталась на уровне прошлого года (905,1 тыс. т).

Ранее в КрасЖД сообщали, что за 10 месяцев 2025 года объем погрузки составил 64,5 млн т, снижение год к году составило 2,2%.

Александра Стрелкова