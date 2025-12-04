В Челябинске экс-сотрудника ГАИ будут судить за взятки от маршрутчиков

Следственный отдел по Ленинскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего старшего государственного инспектора группы технического надзора отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу. Его обвиняют в совершении нескольких преступлений по ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2018-2024 годах инспектор получал от представителей компаний взятки, в том числе вымогая их, в размере от 14 тыс. руб. до 384 тыс. руб. Взамен он вне очереди включал заявки на технический осмотр транспорта, в том числе маршрутных микроавтобусов, и без отражения недостатков подтверждал его соответствие требованиям безопасности. Также сотрудник ГАИ помогал ускоренно получать и продлевать свидетельства о дорожной перевозке опасных грузов без техконтроля и содействовал прекращению административных дел. В общей сумме инспектору передали 1 млн руб.

Экс-полицейского обвиняют в совершении четырех преступлений по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), шести преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в значительном размере), а также по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия в крупном размере) и пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки с вымогательством в крупном размере). Арестовано имущество фигуранта — автомобили стоимостью 3,7 млн руб., жилая недвижимость в Москве и Челябинске по цене более 7,6 млн руб. и деньги на счетах — 25 млн руб.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области при содействии оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального ГУ МВД России, которой осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Виталина Ярховска