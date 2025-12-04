На ферме в Астраханской области коровы насмерть растоптали работника

В Астраханской области коровы насмерть затоптали работника фермы, сообщает СУ СКР по региону. Инцидент произошел у села Каменный Яр Черноярского района.

Работник следил за выгрузкой стада из скотовоза, во время которой животные шли по трапу в загон. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля, и коровы затоптали потерпевшего. От полученных увечий он скончался на месте.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки силовики примут процессуальное решение.

Марина Окорокова