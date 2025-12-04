В Госдуме предложили дать регионам формировать свои «белые списки» интернет-сервисов

Регионы должны получить право формировать собственные «белые списки» интернет-сервисов, которые могут продолжать работу при ограничениях мобильного интернета. Такое предложение группа депутатов от партии «Новые люди» направила главе Минцифры Максуту Шадаеву (запрос есть в распоряжении «Ъ»).

Авторы запроса указали, что на данный момент в «белые списки» включаются прежде всего крупные общероссийские платформы, вроде «Госуслуг», маркетплейсов и банков. Местные сервисы остаются «невидимыми» для федерального регулятора.

Из-за сложившейся процедуры, пишут депутаты, жители региона при отключении интернета теряют возможность «зайти в электронный дневник ребенка, проверить расписание местного транспорта или сообщить о проблеме в ЖКХ через региональный портал».

В качестве механизма обратной связи для работы субъектов по формированию «белых списков» парламентарии предложили сбор предложений на портале «Госуслуг». По задумке «Новых людей» граждане должны получить право оставлять на платформе свои варианты важных для них локальных ресурсов.

Депутаты попросили Минцифры рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в нормативные акты, регулирующие перечень социально значимых ресурсов.

Степан Мельчаков