СКА одержал гостевую победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургский СКА в гостях одержал победу над командой «Адмирал» (Владивосток). Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

В составе армейцев Петербурга заброшенными шайбами отличились Брендан Лайпсик, Николай Голдобин и Андрей Педан. У хозяев единственный гол на счету Кайла Олсона.

По итогам сыгранного матча ХК СКА с 36 набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу в рамках «регулярки» КХЛ красно-синие проведут 6 декабря в Хабаровске против местного «Амура».

Андрей Цедрик