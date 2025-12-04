РНФ профинансирует 12 научных проектов ставропольских исследователей

Российский научный фонд (РНФ) поддержал 12 проектов ученых Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе. Университет получит 36 млн рублей на фундаментальные и поисковые исследования в 2026–2027 годах. Конкурс собрал около 5 тыс. заявок со всей страны, эксперты отобрали 1154 победителя, сообщает пресс-служба СКФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

И.о. ректора СКФУ Татьяна Шебзухова отметила, что гранты развивают новые темы для команд университета. Проекты охватывают физику, химию, пищевые технологии и психологию молодежи. Государство дало приоритет исследованиям в интересах экономики Ставропольского края.

Роман Будкевич, кандидат биологических наук, возглавит группу по антиоксидантным свойствам инкапсулированных молочнокислых бактерий (проект 25-26-00766). Ученые усовершенствуют технологию капсул с отечественными пробиотиками. Эти добавки обогатят продукты для здоровья и профилактики болезней. Татьяна Банщикова, кандидат психологических наук, изучит социальный оптимизм молодежи (проект 25-28-02973). Исследование создаст модель и рекомендации для вузов и общественных организаций. Оптимизм укрепит доверие к институтам и успех граждан.

Артур Закинян, доктор физико-математических наук, разберет гидродинамику активных коллоидов в магнитном поле (проект 25-21-00628). Данные применят в биологии для анализа движения микроорганизмов и диффузии в клетках. Анатолий Алиханов, кандидат физико-математических наук, разработает высокоточные схемы для уравнений дробного порядка (проект 25-21-00682).

Каждый грант дает до 1,5 млн руб. в год, команды состоят из 2–4 человек. РНФ объявил итоги 28 ноября на своем сайте, где выложил полный список. Весной 2025 года СКФУ уже выиграл три региональных гранта РНФ и четыре для молодых ученых. Сейчас вуз исполняет 43 проекта фонда.

Станислав Маслаков