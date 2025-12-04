Пентагон грозит Ирану «Ударом скорпиона»

Вечером 3 декабря Пентагон объявил о размещении на Ближнем Востоке своего нового оперативного подразделения «Удар скорпиона», в распоряжение которого поступила эскадрилья американских дронов-камикадзе Lucas. Эти беспилотники являются копией известных иранских аппаратов Shahed-136. Как говорят американские чиновники, за счет использования этой бюджетной техники Вашингтон хотел бы снизить нагрузку на свои дорогостоящие наступательные системы. В США не исключают, что именно Lucas могут быть задействованы для удара по Ирану в случае, если возникнет такая необходимость.

Фото: U.S. Central Command Public Affairs Дроны-камикадзе Lucas

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило 3 декабря о размещении на Ближнем Востоке оперативного подразделения «Удар скорпиона». Структура займется управлением эскадрильей новых американских дронов-камикадзе Lucas. «Эта новая оперативная группа создает условия для использования инноваций в качестве сдерживающего фактора,— заявил командующий CENTCOM адмирал ВМС Брэд Купер.— Быстрое оснащение наших опытных бойцов передовыми возможностями в сфере беспилотной авиации демонстрирует инновационный потенциал и мощь вооруженных сил США, сдерживающих враждебных акторов».

Дроны Lucas, которые размещаются в регионе впервые, созданы за счет обратного инжиниринга иранских Shahed-136, говорят чиновники, которые, впрочем, не уточняют, на каком именно театре военных действий были добыты опытные образцы Shahed-136. «Lucas стоимостью около $35 тыс. за единицу представляет собой недорогую масштабируемую систему, которая обеспечивает передовые возможности по цене, составляющей лишь малую долю от стоимости традиционных американских систем большой дальности,— заявил официальный представитель CENTCOM Тим Хокинс.— Система беспилотников обладает большой дальностью действия и способна работать за пределами прямой видимости, обеспечивая значительные возможности в обширной зоне ответственности CENTCOM».

Как отмечается в заявлении американских военных, создание «Удара скорпиона» и переброска дронов на Ближний Восток являются частью продвигаемой Пентагоном программы «Доминирование дронов», нацеленной на внедрение доступной беспилотной техники в армию.

О запуске этого проекта было объявлено накануне. «"Доминирование дронов" — это программа на $1 млрд,— проинформировал в соцсети X шеф Пентагона Пит Хегсет.— Она специально создана на основе новой концепции закупок военного министерства: устойчивого спроса на расширение американской промышленной базы дронов за счет привлечения частного капитала в сочетании с гибкими контрактами, разработанными для коммерческих компаний».

О том, на какой из американских баз размещается «Удар скорпиона», ничего не известно. Уточняется только, что группа численностью почти 20 человек будет работать под командованием Объединенной оперативной группы быстрого развертывания (REJTF). Это созданная 23 сентября специальная структура CENTCOM, которая призвана ускорить процесс оснащения американских военных передовыми техническими возможностями. «Наша цель — быстро внедрять инновации, то есть предоставлять нашим военным боеспособные возможности каждые 60 дней»,— заявляла глава REJTF Джой Шанабергер.

По ее словам, идея с размещением на Ближнем Востоке эскадрильи дронов-камикадзе стала ответом на регулярное крушение дорогостоящих дронов MQ-9 Reaper.

Только за месяц американской операции против движения «Ансар Аллах» в Йемене, начавшейся 15 марта, США потеряли семь моделей этого беспилотника стоимостью несколько миллионов долларов.

Теперь же Вашингтон намерен сократить расходы и действовать на Ближнем Востоке так же, как и его противники,— грубым, но эффективным оружием, отмечает The Wall Street Journal.

В свою очередь, как пояснили в разговоре с изданием The War Zone (TWZ) неназванные американские чиновники, эскадрилья Lucas в регионе является большим ударным потенциалом, необходимым для сдерживания Ирана. «Мы впервые разместили их на Ближнем Востоке, и по большому счету мы можем полностью изменить ситуацию с Ираном»,— сказал собеседник TWZ. По его словам, Тегеран обладал превосходством и преимуществом за счет проведения большого количества атак с использованием беспилотников, но теперь все изменилось: «Мы укрепляем нашу оборону, а хорошая оборона — это иногда и хорошее нападение».

Нил Кербелов