«Россети Тюмень» провели реконструкцию ключевого энергообъекта в Нижнетавдинском районе Тюменской области

«Россети Тюмень» завершили реконструкцию линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в Тюменской области. Энергообъект расположен в Нижнетавдинском районе и обеспечивает электроэнергией 15 СНТ и деревню Штакульскую, в которых проживает порядка 1 700 человек.

Системообразующая сетевая компания (СТСО) почти в два раза увеличила пропускную способность ЛЭП, что стало возможным после передачи воздушной линии в безвозмездное пользование СТСО в 2025 году. Протяженность этой труднодоступной ЛЭП составляет порядка 20 километров, а трасса проходит по заболоченной местности. Ключевыми задачами при проведении работ стали повышение напряжения на удаленных участках, выравнивание нагрузки в сети и обеспечение возможности присоединения новых потребителей. При планировании технических мероприятий энергетики учитывали мнение жителей, электроснабжение которых зависит от стабильного функционирования воздушной линии.

В ходе реконструкции специалисты заменили почти 18 километров неизолированного провода на современный самонесущий изолированный (СИП), увеличив на некоторых участках площадь сечения в два раза. Кроме того, СИП имеет повышенную прочность и стойкость к ветровым нагрузкам, гололедообразованию и налипанию снега. Устойчивость ЛЭП на пучинистых грунтах обеспечат 200 новых железобетонных опор. Для стабилизации и поддержания напряжения в установленных ГОСТом границах сотрудники компании установили два пункта автоматического регулирования напряжения.

«Россети Тюмень» непрерывно модернизируют электросети, обеспечивающие светом жилой сектор и социально значимую инфраструктуру Тюменской области. Напомним, в 2024 году компания выполнила беспрецедентную по масштабу реконструкцию электросетевого комплекса в Тюменском районе. Для повышения надежности электроснабжения свыше 130 тысяч жителей энергетики обновили 146 объектов в 11 муниципалитетах.

АО «Россети Тюмень»