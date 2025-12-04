ЦБ призвал к модернизации системы взыскания долгов

Существующие механизмы взыскания долгов требуют донастройки, чтобы быть более человекоцентричными. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута во время конференции «Тренды развития отечественного банковского права», передает ТАСС.

По его словам, многие должники вынуждены идти к специалистам по списанию долгов из-за недостаточной поддержки со стороны банков. В результате граждане переплачивают за процедуры, которые могут получить бесплатно в МФЦ, например, за оформление упрощенного банкротства.

Он также подчеркнул важность закона «О комплексном регулировании задолженности», напомнив, что большинство заемщиков сегодня имеют сразу несколько кредитов.