Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Возле уфимского Дома печати «ГАЗель» протаранила семь машин

На улице 50-летия Октября в Уфе грузовая «ГАЗель» протаранила семь легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 47-летнему водителю «ГАЗели» стало плохо. Из-за этого машина выехала на встречную полосу на участке между остановками Торговый комплекс «Центральный» и Дом печати, столкнувшись с Subaru, Renault Logan и Mazda CX-5. Затем грузовик врезался в припаркованные Range Rover, BMW и Honda.

Водитель грузового автомобиля доставлен в больницу.

Идэль Гумеров