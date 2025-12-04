Возле уфимского Дома печати «ГАЗель» протаранила семь машин

На улице 50-летия Октября в Уфе грузовая «ГАЗель» протаранила семь легковых автомобилей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 47-летнему водителю «ГАЗели» стало плохо. Из-за этого машина выехала на встречную полосу на участке между остановками Торговый комплекс «Центральный» и Дом печати, столкнувшись с Subaru, Renault Logan и Mazda CX-5. Затем грузовик врезался в припаркованные Range Rover, BMW и Honda.

Водитель грузового автомобиля доставлен в больницу.

Идэль Гумеров