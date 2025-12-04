Бывший митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий служит в самарском храме

Бывший митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, освобожденный от управления Самарской епархией в июле 2025 года и направленный на покой в Рязанскую область, замечен на службе в соборе в честь Преображения Господня, расположенном в Октябрьском районе Самары. Об этом «Ъ» сообщил прихожанин храма.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Новым главой Самарской митрополии в июле текущего года был назначен епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, который освобожден от управления Нижнетагильской епархией.

Евгений Чернов