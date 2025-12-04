МИД пообещал защитить права российских рыбаков на Фарерах

Россия примет меры в случае введения Фарерскими островами ограничений для российских рыбаков. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По ее оценкам, действия Фарер подрывают перспективы двустороннего рыбохозяйственного сотрудничества.

«Недружественные действия автономии ставят под вопрос приверженность фарерской стороны соглашению о взаимных отношениях в области рыболовства»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (трансляция велась на сайте МИД).

Фарерские острова — автономная территория в составе Дании с независимой торговой политикой. В 1977 году было заключено соглашение о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами.

3 декабря посол России в Дании Владимир Барбин сообщил, что власти Фарерских островов призывают к прекращению сотрудничества с Россией. В 2021 году 24% фарерского экспорта шло в Россию, в 2025-м — 8%. По словам дипломата, экипажи российских судов подвергаются дискриминации — им запрещено покидать фарерские порты. Это может привести к окончательному разрыву отношений между Россией и Фарерами, считает господин Барбин.