Бывший начальник управления Генпрокуратуры перешел в Судебный департамент

Бывший начальник управления по рассмотрению обращений и документационному обеспечению Генпрокуратуры РФ Александр Лисьев перешел на работу в Судебный департамент при Верховном суде (ВС) России. Этот факт подтвердили источники «Ъ». Государственный советник юстиции 2-го класса занял должность заместителя гендиректора департамента.

Судебный департамент при ВС РФ на днях возглавил бывший заместитель генпрокурора Геннадий Лопатин. О его назначении председатель Верховного суда Игорь Краснов объявил 2 декабря. «Приказ о назначении Лопатина Геннадия Борисовича гендиректором судебного департамента мной подписан»,— сказал господин Краснов.

Александр Александров