Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционных жалоб топ-менеджеров «Телты»

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляционных жалоб учредителя АО «Пермский телефонный завод “Телта”» Игоря Морозова, экс-директора предприятия Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной. Как следует из картотеки Мосгорсуда, заседание продолжится 12 декабря.

Осужденные обжалуют приговор Мещанского райсуда, которым они были осуждены за мошенничество в особо крупном размере. За хищение 33 млн руб., выделенных предприятию для исполнения госконтракта на поставку полевых телефонов, ообиняемые были приговорены к семи годам лишения свободы. Давший показания в отношении представителей завода военпред Алексей Пальмов отделался условным сроком.

Осужденные с приговором не согласны, они настаивают, что ущерб по делу не доказан. При этом апеллянты говорят, что похитить деньги было невозможно, поскольку контракт был убыточен для «Телты».