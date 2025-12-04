Петербургская полиция задержала группу похищавших иномарки автоугонщиков

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, причастной как минимум к двум угонам авто иностранного производства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, первый угон был совершен в мае 2024 года у дома 96 по проспекту Тореза — был похищен Mitsubishi Outlander стоимостью 1,4 млн рублей. Спустя год, 24 мая 2025 года, аналогичный автомобиль исчез от дома 60 по проспекту Луначарского, ущерб владелец оценил в 2,3 млн рублей. По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Оперативники установили и задержали троих подозреваемых: двух жителей Санкт-Петербурга 47 и 53 лет, а также 52-летнего жителя Выборгского района Ленинградской области. Двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Во время обысков в помещениях и гаражах полицейские обнаружили комплекс оборудования, применявшегося для угонов: устройства для несанкционированного запуска двигателей, инструменты для программирования ключей и считывания кодов иммобилайзеров, станки для изготовления автоключей, заготовки личинок дверных замков, диагностический сканер, два устройства для подавления GSM-сигнала и радиосвязи, а также детектор поля для поиска GPS-маяков.

Кроме того, изъяты документы на различные автомобили, восемь комплектов государственных номеров, заготовки заводских шильд, электронный блок управления двигателем, мобильные телефоны, применявшиеся при подготовке преступлений, и личные вещи потерпевших, найденные в угнанных автомобилях.

Подозреваемых поместили в изолятор временного содержания. Полиция продолжает оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов, возможных соучастников и местонахождения авто.

