В Липецкой областной больнице провели первые операции на открытом сердце

Первые операции на открытом сердце выполнили в Липецкой областной клинической больнице. Ранее пациентам требовалось направление в федеральные центры Москвы, Санкт-Петербурга или Пензы. Создание собственного кардиохирургического центра позволило оказывать помощь на месте, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Главное — люди в Липецкой области больше не будут месяцами ждать помощи. Центр создан на базе областной больницы, где рядом врачи всех ключевых направлений. Любая сопутствующая проблема решается сразу»,— сказал губернатор Игорь Артамонов. По его поручению на создание операционных, реанимации и закупку оборудования, включая аппарат искусственного кровообращения, было выделено около 300 млн руб.

Эксперты из федеральных клиник отмечают, что оснащение липецкого центра по некоторым параметрам превосходит ведущие российские клиники. В 2026 году здесь планируют провести до 300 операций, из них около 100 — на открытом сердце. В перспективе центр освоит протезирование аорты и гибридные вмешательства.

Ульяна Ларионова