Российский деловой туризм переориентируется на Восток. Китай и ОАЭ демонстрируют рост командировок в среднем в 2,5 раза. Внутри страны кроме традиционных лидеров Москвы и Санкт-Петербурга появляются новые центры притяжения — Краснодар, Сургут, Тюмень и Шуя. Такие тренды обнаружили специалисты «МегаФона» и агентства делового туризма Continent Express по итогам совместного исследования бизнес-поездок в этом году. Число деловых путешествий в Китай за последние три года выросло почти в 3,4 раза. Там российские бизнесмены посещают выставки промышленного оборудования, компьютерных технологий, автомобильной и текстильной промышленности, а также знаменитую Кантонскую ярмарку. В России деловых туристов интересуют нефтегазовый сектор, IT, ритейл, фармацевтическая и добывающая промышленность.

Озон-банк начал оформлять дебетовые карты иностранцам. Они могут снимать до 3 млн руб. в месяц, совершать переводы и получать на карту зарплату. Иностранным клиентам также предоставят скидки на маркетплейсе Ozon. Дебетовые карты иностранцам выдают все крупнейшие российские банки: «Сбер», ВТБ, Т-банк и Альфа-банк.

«Аэроэкспресс» поднял цены на проезд в московские аэропорты. При покупке билета на поезд заранее его стоимость составит 650 руб., при покупке день в день — 700 руб. Экспресс-автобус в одну сторону — 450 руб.