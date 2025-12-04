Глава СКР запросил доклад по проверке по факту избиения двух учеников в школе Ульяновска
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении касательно обращения о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации ведомства, к главе СКР поступило обращение, что 16-летний подросток избил двух 14-летних учеников в школе. В ноябре несовершеннолетний, обладающий навыками единоборств, жестоко избил подростка и заступившегося за него сверстника.
Произошло это в школе №53. 16-летний подросток решил разобраться с обидчиком своей подруги, которая пожаловалась на насмешки со стороны одноклассника. Одним ударом в висок он сбил ученика с ног, после второго удара потерпевший потерял сознание.
Другие ученики проинформировали учителя о произошедшем, но никакие меры не были приняты. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. Ему диагностировали травму головы.
В СУ СКР по Ульяновской области по данному факту организована процессуальная проверка.