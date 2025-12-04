22% компаний в Ижевске отвечают на тихое увольнение прекращением выплаты премий

Основными причинами так называемого тихого увольнения — ситуации, при которой работники выполняют минимум трудовых обязанностей, предусмотренных договором, — ижевские работники назвали эмоциональное истощение (56% респондентов) и отсутствие карьерных перспектив (48%). Это следует из опроса от сервиса SuperJob.

Каждый шестой опрошенный (17%) назвал возможной причиной тихого увольнения желание добиться роста зарплаты или получить премию. В числе других факторов, которые могут влиять на это, — уверенность в возможности найти новую работу, неспособность руководства правильно организовать бизнес-процессы и наличие второй работы у «итальянских забастовщиков».

Согласно опросу, с тихим увольнением в Ижевске сталкивалась треть компаний (30%). «Первой реакцией работодателя на такое поведение сотрудника является попытка наладить диалог (76%). 34% кадровиков выходят к таким сотрудникам с предложением поменять задачи или даже перейти на другую должность. В каждой четвертой компании подобное поведение — сигнал к пересмотру функционала сотрудника»,— говорится в сообщении.

Работодатели прибегают и к жестким мерам: 22% респондентов в случае тихого увольнения прекращают выплату премий и бонусов, 12% закрывают доступ к бесплатному обучению, 7% увольняют таких сотрудников по-настоящему.

Отметим, что на усталость как фактор тихого увольнения чаще ссылается молодежь в возрасте до 35 лет (57%). Горожане с высшим образованием связывают тренд в первую очередь с выгоранием и отсутствием карьерного роста, а также называют его инструментом требования повышения зарплаты. Ижевчане со средним образованием чаще говорили, что людьми движение уверенность в быстром поиске нового места работы.