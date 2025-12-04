В Цветах Башкирии построят четыре многоэтажки и три торговых центра

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории в микрорайоне Цветы Башкирии, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Речь идет об участках площадью 29,5 га восточнее Ажурной улицы. Проекты разработаны по обращению ООО «Грин логистик».

Большая часть участков свободна от застройки, территория представлена лугами с редкими кустарниками и линиями электропередач, а также торговым домом «Башспирта» и инженерной инфраструктурой. Перед застройкой хозпостройки, опоры линии электропередач и газорегуляторные пункты будут снесены, а в границах территории проектирования будут сформированы три квартала.

В первом квартале планируется построить три восьмиэтажных торговых центра, во втором — десятиэтажное многофункциональное здание с поликлиникой, три жилых дома высотой до 16 этажей, в одном из которых разместят два детских сада на 70 и 150 мест. В третьем квартале построят паркинг на 855 машино-мест и разновысотный жилой дом (до 18 этажей) со встроенным детским садом на 110 мест.

Кроме того, планируется строительство инфраструктуры. Под улицей Ангама Атнабаева должен появиться подземный пешеходный туннель.

Жилой фонд территории составит 156,5 тыс. кв. м, население микрорайона должно увеличиться на 5,2 тыс. человек. Встроенно-пристроенные детские сады обеспечат потребность населения в 313 местах в дошкольных учреждениях. Для того, чтобы обеспечить население 834 требуемыми местами в школах, проектируется школа на 1,7 тыс. учеников. Ее возведение планируется при застройке территории «Южные ворота».

Застройка в Цветах Башкирии запланирована 2026-2031 годы.

Майя Иванова