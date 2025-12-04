Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как мода радикально перерабатывает пятикарманные джинсы.

Loewe представила Flamenco clutch Panta — новую версию своего фирменного клатча, вдохновленную еще одним хитом — Panta boot. Эта обувь — одна из самых известных вещей Джонатана Андерсона: ботинки, которые словно переходят в брюки без шва. Это гибрид обуви и одежды, буквально сапоги-штаны, которые выглядят как визуальная иллюзия и играют с восприятием пропорций. На основе этой идеи и родилась новая интерпретация Flamenco: сумку переосмыслили через коды классических пятикарманных джинсов, добавив шлевки для ремня, гульфик, металлические кнопки, двойную строчку и настоящие рабочие карманы. Это, конечно, не первый случай, когда мода радикально перерабатывает пятикарманные джинсы. Мартин Маржела еще в 1990-х превращал настоящие джинсы в корсеты, топы и фартуки, оставляя все исходные детали — карманы, пояс, швы, — но полностью меняя их назначение. Jacquemus позже подошел к теме иначе: он сделал мини-сумки из джинсового пояса, где карман становился маленьким аксессуаром на бедрах, а сама конструкция выглядела как фрагмент джинсов, переведенный в новую категорию товаров.

