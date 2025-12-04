Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, сколько представители разных поколений готовы платить за подарки и рождественскую атрибутику.

Новогоднему настроению выделили бюджет. Оказалось, не все так плохо. Суммы, которые называли летом, были меньше. По данным июньского опроса PwC, американцы на Рождество закладывали в среднем $720. Теперь же, несмотря на экономические сложности, сумма трат на подарки и праздничную атрибутику возросла до $770. Аналитики в частности объясняют это разрывом между намерением и действием: хотели сэкономить, но вряд ли получится. Интересно посмотреть на поколенческие показатели. Больше всех, согласно исследованиям, на праздники потратят бэби-бумеры, им сейчас от 45 до 60 лет, — в среднем $860. Зумеры же наиболее умеренные — они рассчитывают выделить в этом сезоне примерно $600.

В целом экономические проблемы не сильно влияют на планы потребителей на праздничный шопинг, за одним ярким исключением. Покупатели поколения Z, отмечает The Wall Street Journal, усиленно сокращают свои праздничные бюджеты. И это проблема для бизнеса, который многие годы ориентировался на 30-летних платежеспособных покупателей. По данным опроса Deloitte, покупатели поколения Z ожидают сокращения праздничных расходов в среднем на 34%, что значительно больше, чем у других возрастных групп. Одновременно повысился интерес к заблаговременным приобретениям. На это обратили внимание эксперты и JP Morgan, и Salesforce. По данным последней, продажи в США в Черную пятницу достигли $18 млрд, что на 3% больше, чем годом ранее. СМИ называют конец 2025 года некоторым продлением периода удивительной устойчивости. Аналитики одновременно призывают ритейл активно инвестировать в технологии и персонализированный маркетинг, чтобы отвечать меняющимся ожиданиям молодых клиентов.

Меньше всех смогли проявить себя 20-летние потребители с высшим образованием. Расходы на жилье и питание возросли, пока не до праздников. Vogue Business при этом замечает, что в этот праздничный сезон себя активно проявят поколение альфа, это дети 7-14 лет. Их покупательские привычки сильно отличаются от прочих поколений. Они узнают о брендах из TikTok, смотрят прямые трансляции со встроенными функциями онлайн-шопинга, умеют искать выгоду в интернете и, наконец, все чаще принимают решение о покупке и делают это сами либо влияют на родных. В России, как выяснила компания ДРТ (ранее Deloitte), на празднование Нового года в этом году закладывают в среднем 30 тыс. руб.

Яна Лубнина