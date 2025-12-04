«Прототип проходит ходовые испытания на дорогах Австрии»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно об автомобиле.

Компания Mercedes-Benz опубликовала первые фотографии нового Gelandewagen с мягким складным верхом. На снимках запечатлен прототип кабриолета, который проходит ходовые испытания на дорогах Австрии, где модели G-Класса, собственно, и выпускаются на заводе Magna Steyr в городе Грац. Позже внедорожник обещают отправить в Швецию для зимних тестов. Здесь в большей степени будет проверяться не то, тепло ли будет в салоне, а то, насколько в условиях низких температур и снегопадов сохранят свою способность электромеханические компоненты складного верха. Вы спросите: зачем превращать закрытый автомобиль в кабриолет в условиях Заполярья? Но тут можно возразить, что морозы бывают ночью и в африканской пустыне, куда будущий владелец G-Класса отправится на сафари.

Если судить по фотографиям, мягкий верх у нового Mercedes-Benz G-Class Cabrio можно будет сложить над вторым рядом сидений и багажником, а также частично над водителем и передним пассажиром. Еще из видимых новшеств — стоп-сигнал, переехавший на запаску, и совсем маленькое заднее окошко. Раньше, а если точно, то с 1990-го по 2013-й в модельной линейке уже был кабриолет на платформе внедорожника G-Класса, но это был короткобазный автомобиль лишь с одной дверью по каждую сторону кузова. Сегодня же испытания проходит привычная всем пятидверная версия.

Нужно, конечно же, вспомнить и другой «мерседесовский» проект — представленный в марте 2017 года на Женевском автосалоне Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. У него задняя часть салона была отделена от передних сидений стеклянной перегородкой, чтобы шофер не мешал пассажирам возлежать на креслах с различными типами массажа, в том числе «горячие камни». При этом над головой пассажиров может не быть крыши, а сам автомобиль способен ускоряться до «сотни» меньше чем за шесть секунд. Всего за шесть лет была выпущена от силы сотня Landaulet Maybach. Год назад одна из таких машин продавалась в России за 92 млн руб.

Дмитрий Гронский