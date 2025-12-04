Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, почему многие испытывают неловкость, если делятся историями о совершенных ими добрых делах.

Прав ли был Оскар Уайлд, когда говорил, что самое приятное чувство в мире — это сделать доброе дело анонимно, и пусть кто-нибудь узнает? Американские психологи недавно пришли к выводу, что люди не любят рассказывать о своих хороших поступках, им это неприятно. В статье «Дилемма благодетеля», которая вышла в ноябрьском номере Journal of Experimental Social Psychology, приводятся результаты пяти исследований.

У участников был зафиксирован высокий уровень стыда и неловкости, когда их попросили представить, что они делятся историями о своем альтруизме, особенно в соцсетях. А вот о личных достижениях они бы с радостью рассказали. За неприятным чувством стоит вполне рациональный страх. Люди осознают, что их благородный пост может восприниматься не как что-то искреннее, а как попытка заработать социальные очки, улучшить репутацию за счет доброго дела.

Один из авторов исследования, Джерри Ричардсон, как раз столкнулся с этим на личном опыте. Он помог незнакомцу с едой, и тот был дико благодарен. Когда Ричардсон встретился со своими друзьями, то хотел было рассказать об этом случае, но потом испытал противное ощущения и воздержался от этого. Как и от публикации в соцсетях.

Причем такие мысли характерны только когда мы думаем о себе. Участники эксперимента предполагали, что другие не испытывали бы таких эмоций, если бы рассказывали о своих добрых поступках. Это открытие интересно контрастирует с другими данными, которые показывают, что сам по себе акт альтруизма активирует систему вознаграждения и приносит удовольствие. Получается, благородство дарит теплоту, но стоит этим похвастаться, и оно померкнет со стыда.

Анна Кулецкая