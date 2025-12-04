Russian Field: молодые россияне назвали важными для себя книгами «1984», Библию и Конституцию

Самой значимой по смыслам книгой для россиян в целом оказалась «Война и мир» Льва Толстого, а для граждан младше 30 — «1984» Джорджа Оруэлла. Это следует из данных соцопроса исследовательского центра Russian Field, проведенного по заказу политолога и члена Общественной палаты Александра Асафова.

Среди самых частых ответов россиян до 30 также оказалась «Война и мир» (7%). А вместе с ней: серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (6%), «Отцы и дети» Ивана Тургенева (6%), Библия (4%) и Конституция (4%). Причем в случае последней респонденты упоминали как российский закон, так и советский. Авторы исследования сложили эти ответы, но не указали процентное соотношение двух документов по отдельности.

По всем возрастам десятка самых важных книг выглядит следующим образом:

«Война и мир» Льва Толстого (10%); «Как закалялась сталь» Николая Островского (7%); «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (4%); «1984» Джорджа Оруэлла (4%); «Преступление и наказание» Федора Достоевского (3%); «Отцы и дети» Ивана Тургенева (3%); Евангелие/Библия (3%); «Тихий Дон» Михаила Шолохова (3%); Серия о Гарри Поттере (3%); «Поднятая целина» Михаила Шолохова (2%).

На 15-м месте расположился «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (1%), на 17-м — Коран (0,3%).

Степан Мельчаков, Григорий Лейба