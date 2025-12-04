Russian Field: молодые россияне назвали важными для себя книгами «1984», Библию и Конституцию
Самой значимой по смыслам книгой для россиян в целом оказалась «Война и мир» Льва Толстого, а для граждан младше 30 — «1984» Джорджа Оруэлла. Это следует из данных соцопроса исследовательского центра Russian Field, проведенного по заказу политолога и члена Общественной палаты Александра Асафова.
Среди самых частых ответов россиян до 30 также оказалась «Война и мир» (7%). А вместе с ней: серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (6%), «Отцы и дети» Ивана Тургенева (6%), Библия (4%) и Конституция (4%). Причем в случае последней респонденты упоминали как российский закон, так и советский. Авторы исследования сложили эти ответы, но не указали процентное соотношение двух документов по отдельности.
По всем возрастам десятка самых важных книг выглядит следующим образом:
- «Война и мир» Льва Толстого (10%);
- «Как закалялась сталь» Николая Островского (7%);
- «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (4%);
- «1984» Джорджа Оруэлла (4%);
- «Преступление и наказание» Федора Достоевского (3%);
- «Отцы и дети» Ивана Тургенева (3%);
- Евангелие/Библия (3%);
- «Тихий Дон» Михаила Шолохова (3%);
- Серия о Гарри Поттере (3%);
- «Поднятая целина» Михаила Шолохова (2%).
На 15-м месте расположился «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (1%), на 17-м — Коран (0,3%).