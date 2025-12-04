ММК выстроил новую систему закупок в ответ на рыночные вызовы

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») на фоне новых рыночных вызовов успешно реализовал проект актуализации системы управления закупками. Как рассказала исполняющая обязанности начальника управления сменного оборудования ПАО «ММК» Татьяна Буянкина в ходе профильной сессии форума MiningWorld Summit, донастройка затронула ключевые процессы закупочной деятельности — планирование, организацию и контроль, а итогом проделанной работы стало повышение эффективности закупок и построение диверсифицированной и управляемой сети поставок.

Говоря о причинах запуска проекта, спикер отметила, что закупочная деятельность столкнулась с такими вызовами, как разрушение цепочек поставок (с 2022 года сменилось свыше 70% критичных поставщиков), взрывной рост стоимости логистики (до 300% на отдельных направлениях), необходимость быстрого поиска новых решений для бесперебойной работы.

«Как результат, бизнес столкнулся с вполне конкретными трудностями. Прежняя система оказалась недостаточно гибкой и быстрой для сложившихся условий. В том числе из-за переизбытка регламентов, долгих процедур согласования и недостатка экспертизы для работы с аналогами продукции и новыми рынками», — пояснила представитель ММК.

Одним из способов преодоления ситуации стало применение цифровых инструментов, в частности прогрессивной аналитики Process Mining. В рамках данной технологии ИИ определяет узкие места в рабочих процессах, например, где происходят задержки. Следующим же шагом дается прогноз по срокам. Благодаря этому подходу, в частности, достигнуто сокращение операционного цикла на 15%. Кроме того, в проекте была задействована программная роботизация (RPA) — были внедрены роботы «Организация проведения процедуры „Открытие торга“» и «Робот по рассылке уведомлений о согласовании технических характеристик». Внедрение позволило исключить ошибки ручного ввода, высвободить более 20 часов ручной работы в месяц на одного человека и ускорить запуск процедуры в три раза.

Другой фокус донастройки системы, по словам Татьяны Буянкиной, — управление рисками и импортозамещение. Задача состояла не просто в замене поставщиков, а в создании устойчивой экосистемы поставок с акцентом на импортозамещение, диверсификацию и развитие поставщиков. Для решения задачи на ММК был создан Центр экспертизы, который сосредоточился на реверс-инжиниринге, разработке собственного проектного инжиниринга и поиске аналогов необходимых товаров и услуг. Кроме того, в дополнение к уже работавшему с 2014 года офису комбината в Китае, открылось представительство в Индии (Мумбаи). Ключевым результатом стало увеличение доли оборудования из России/ЕАЭС в закупках до 88%, еще около 12% — поставщики из дальнего зарубежья.

Еще одно важное направление — развитие поставщиков, позволяющее преодолеть разрыв между потребностями ПАО «ММК» и возможностями рынка. Компания регулярно проводит дни открытых дверей, на которых поставщики вступают в прямой диалог с техническими специалистами и руководством. Создаются кросс-функциональные рабочие группы для совместного с поставщиками решения конкретных производственных задач. Для публичного поощрения поставщиков и укрепления долгосрочных отношений ежегодно проводится конкурс «Лучший поставщик». Большое значение также имеет прозрачность и синергия в логистике, обеспечиваемая Порталом поставщика в корпоративной информационной системе (КИС). Через КИС отправляются запросы для получения обратной связи от поставщиков по плановым срокам производства и отгрузки МТР по заказам ПАО «ММК».

«Для максимальной эффективности также необходимо было развитие команды снабженцев. Была создана модель компетенций нового поколения, в соответствии с которой происходит оценка, развитие и обучение сотрудников. Для привлечения новых кадров в 2024 году ПАО „ММК“ и МГТУ имени Носова запустили новую образовательную программу подготовки студентов — будущих специалистов по снабжению и закупкам», — сообщила эксперт.

