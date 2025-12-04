С руководства ТЗК в Нальчика взыскивают 15 млн рублей за отчуждение пожарных авто

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики возобновил рассмотрение дела о взыскании 15,8 млн руб. с экс-директора и временного управляющего обанкротившейся ООО Топливно-заправочный комплекс «Прогресс» за причиненный ущерб от продажи пожарных автомобилей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Управляющая компания Фонд Юг» 16 апреля 2021 года подало иск с требованием солидарно взыскать с исполняющего обязанности директора ООО ТЗК «Прогресс» Андрея Гуважокова и временного управляющего Залима Кочесокова убытки в размере 15,8 млн руб. Ущерб связан с отчуждением двух пожарных автомобилей КАМАЗ 2018 года выпуска.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО ТЗК «Прогресс» зарегистрировано в 2006 году в Нальчике (Кабардино-Балкарская респ.). Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Бенефициар — Люзета Сибекова. Убыток компании за 2024 год составил 73,2 млн руб.

Суд приостановил производство по заявлению 17 ноября 2021 года до завершения рассмотрения обособленных споров об оспаривании договоров купли-продажи автомобилей от 30 марта 2021 года между ООО ТЗК «Прогресс» и ООО «Время-Ч».

Определением от 15 сентября 2025 года арбитражный суд КБР возобновил производство и назначил судебное заседание на 7 октября 2025 года.

ООО ТЗК «Прогресс» из Нальчика было признано банкротом решением суда от 28 ноября 2022 года. Конкурсным управляющим утверждена Людмила Шкурина. В августе 2025 года срок конкурсного производства продлен до 12 января 2026 года.

Тат Гаспарян