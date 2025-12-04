На Ставрополье 4 контракта признали недействительными из-за ограничения конкуренции

В Ставропольском крае четыре муниципальных контракта признали недействительными из-за ограничения конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: пресс-службы прокуратуры Ставропольского края

По данным правоохранителей, соглашения были заключены между школой в селе Александровском с единственным поставщиком. Согласно контракту, подрядчик обязался обустроить кабинеты за 1,8 млн руб. Проверка показала, что единственной целью нескольких контрактов вместо одной конкурентной закупки явилось желание избежать процедуры открытых торгов.

«Фактически все заключенные договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и направленную на достижение одного результата, имевшую противоправную цель ограничения конкуренции», — говорится в сообщении ведомства.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края контракты признали ничтожными сделками, а деньги в полном объеме подлежащими возврату в бюджет. Исполнение судебного акта контролирует прокуратура.

Константин Соловьев