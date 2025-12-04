Бывшему сотруднику института РАН дали 21 год по делу о госизмене

Мособлсуд приговорил к 21 году Артема Хорошилова (внесен в перечень террористов и экстремистов), сообщает корреспондент «Ъ». Первые пять лет осужденный будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в 700 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Хорошилов в зале суда

Фото: Алексей Соковнин, Коммерсантъ Артем Хорошилов в зале суда

Фото: Алексей Соковнин, Коммерсантъ

Хорошилова признали виновным по статьям о госизмене, неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России, приготовлении к диверсии и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Осужденному 34 года. До задержания он работал в отделе низких температур и криогенной техники института общей физики им. А. М.Прохорова Российской академии наук. Проживал в Ногинске.

По версии следствия, Хорошилов планировал подорвать железнодорожные пути, которые используются для перевозки военных грузов российской армии. Он фотографировал место планируемой диверсии и нашел инструкцию по изготовлению взрывного устройства.

В то же время мужчина осуществил DDoS-атаки на ресурсы «Почты России» по заданию украинской хакерской группировки IT Army of Ukraine. Кроме того, он перечислил около 690 тыс. руб. иностранным фондам, финансирующим ВСУ. В суде он объяснил это тем, что на Украине живут его родственники.