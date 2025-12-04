UBS: за год долларовыми миллиардерами стали почти 300 человек

За год к апрелю 2025 года количество долларовых миллиардеров в мире выросло на 287 человек по сравнению с прошлым годом. Это один из самых больших ежегодных приростов за всю историю наблюдений, уступающий лишь 2021 году. Общее число миллиардеров достигло 2 919 человек. Их совокупное состояние увеличилось на 13% и достигло $15,8 трлн. Исследование опубликовано швейцарским банком UBS.

Среди новых миллиардеров 91 человек получил состояние по наследству на общую сумму $298 млрд, что стало новым рекордом. В ближайшие 15 лет, как следует из исследования, миллиардеры передадут наследникам не менее $5,9 трлн.

В США состояние миллиардеров выросло на 18%, до $6,9 трлн, а их число увеличилось до 924 человек — почти трети мирового списка. За год к нему добавилось 109 новых имен, при этом 18 человек выбыли.

В региональном разрезе второе место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион с общим состоянием миллиардеров в $4,2 трлн (+ 11,1%). Далее следуют Европа, Ближний Восток и Африка — $4,1 трлн (+10,4%).

По отраслям сильнее всего выросло состояние миллиардеров, связанных с производством — на 27,1%, до $1,7 трлн, значительная часть которого приходится на Илона Маска. В ИТ-секторе активы достигли $3 трлн (+ 23,8%), в финансах — $2,3 трлн (+17%), а в сфере потребительских товаров и ритейла — $3,1 трлн (+5,3%).