Беспилотники атаковали Севастополь

В Севастополе военнослужащие отражают воздушную атаку, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Сбито две воздушных цели над акваторией моря на значительном расстоянии от берега», — написал губернатор.

Господин Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты в городе не пострадали.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.