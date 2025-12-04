В Дагестане мышевидные вредители обнаружены на 18,8 тысяч гектарах угодий
Россельхозцентр Дагестана выявил заселение мышевидными вредителями 18,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий по итогам осенних обследований 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба филиала.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
По информации специалистов, фитосанитарный мониторинг осенью 2025 года прошли 64 тыс. га территорий. Наибольшее количество нор вредителей обнаружили в Кизлярском районе. На обследованных территориях зафиксировали минимальные повреждения насаждений.
«Жаркая погода июля, августа не препятствовала размножению грызунов. В основном заселены пастбища и убранные поля зерновых культур», — сообщили в отделе защиты растений филиала.