В Дагестане мышевидные вредители обнаружены на 18,8 тысяч гектарах угодий

Россельхозцентр Дагестана выявил заселение мышевидными вредителями 18,8 тыс. га сельскохозяйственных угодий по итогам осенних обследований 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба филиала.

По информации специалистов, фитосанитарный мониторинг осенью 2025 года прошли 64 тыс. га территорий. Наибольшее количество нор вредителей обнаружили в Кизлярском районе. На обследованных территориях зафиксировали минимальные повреждения насаждений.

«Жаркая погода июля, августа не препятствовала размножению грызунов. В основном заселены пастбища и убранные поля зерновых культур», — сообщили в отделе защиты растений филиала.

Валентина Любашенко