Решетников пригласил индийских продавцов на отечественные маркетплейсы
Россия пригласила индийских производителей товаров и продуктов выходить с продажами на российские маркетплейсы. Предложение выдвинул министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Максим Решетников
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Это откроет прямой доступ к миллионам потребителей в России и не только в России»,— заявил господин Решетников на российско-индийском бизнес-форуме (трансляция велась на сайте Росконгресса).
В объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) считают рынок Индии перспективным для России и изучают экспортные модели товарооборота между странами. По словам главного исполнительного директора РВБ Роберта Мирзояна, продукция из Индии востребована у российских покупателей на маркетплейсах. Накануне онлайн-площадка запустила витрину в приложении «Сделано в Индии».
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. Соорганизаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Федерация торгово-промышленных палат Индии (FICCI).