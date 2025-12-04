Решетников пригласил индийских продавцов на отечественные маркетплейсы

Россия пригласила индийских производителей товаров и продуктов выходить с продажами на российские маркетплейсы. Предложение выдвинул министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это откроет прямой доступ к миллионам потребителей в России и не только в России»,— заявил господин Решетников на российско-индийском бизнес-форуме (трансляция велась на сайте Росконгресса).

В объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) считают рынок Индии перспективным для России и изучают экспортные модели товарооборота между странами. По словам главного исполнительного директора РВБ Роберта Мирзояна, продукция из Индии востребована у российских покупателей на маркетплейсах. Накануне онлайн-площадка запустила витрину в приложении «Сделано в Индии».

Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. Соорганизаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс и Федерация торгово-промышленных палат Индии (FICCI).